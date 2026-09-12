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Белослава Хинова и Людмил Димитрова дефилираха за световното дуо
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Белослава Хинова и Людмил Димитрова дефилираха за световното дуо
Старопрестолният Видин да стане дунавската столица на България, обеща екипът на кандидата за кмет от БСП Людмил Димитров. Градът има всички дадености...
Кандидатът за кмет на Видин Людмил Димитров, издигнат от БСП, обеща във всяко село да има медицинско лице. Хората искат да има кой да мери кръвното им...
"Сигурен съм, че с общи усилия можем да отстраним проблемите, които мъчат хората в кв."Нов път". Не може всяка година кварталът да е наводнен при прол...
Кандидатът на БСП за кмет на Видин инж.Людмил Димитров открива от 1 октомври горещ телефон, на който всеки гражданин ще може да сподели мнение, да дад...
Над 80 процента от кандидатите за общински съветници на БСП във Видин са нови лица „Избрахме Деня на Независимостта за регистрацията на БСП, защото н...
Хасково. Хероиновата банда на Сестрата, Буцата и Слюдата се набила на очи на полицията сама. Това стана ясно при гледането на мярката на трима от пити...