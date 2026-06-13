Пилотът Андреас страдал от любовна мъка
Пилотът, за който се смята, че нарочно е разбил във Френските Алпи самолета Еърбъс A320, в който загинаха 150 души, е страдал от любовна мъка, съобщав...
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Пилотът, за който се смята, че нарочно е разбил във Френските Алпи самолета Еърбъс A320, в който загинаха 150 души, е страдал от любовна мъка, съобщав...