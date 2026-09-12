Любомир Петков: Гласувайте с 6, за да затвърдим видимите резултати за Ракитово
Кандидатът за кмет на община Ракитово Любомир Петков представи екипа си - кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове на кметства. Офи...
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Кандидатът за кмет на община Ракитово Любомир Петков представи екипа си - кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове на кметства. Офи...
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