Ударихме зловещо дъно. Невиждан ръст на загинали по пътя
Колкото и закони да променяме, статистиката става все по-черна
Следете всички новини, анализи и коментари за Любка Маринова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Колкото и закони да променяме, статистиката става все по-черна
Един клас деца загинаха при катастрофи от началото на годината Бързи глоби и отнемане на колите на нарушителите, предлага Любка Маринова Любка Марин...
Зад волана да се сяда 8 часа след последното питие, съветва Любка Маринова И този Великден не се размина без курбан на пътя. Трима души загинаха вчер...