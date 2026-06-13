"Любимец 13" за Владо Пенев и Валя Балканска
Димитровград откри сезона на наградите в театъра Серенада с кларнет изненада Вальо Танев, Мариан Бачев с първи приз 4 дни преди да разперят криле на...
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Димитровград откри сезона на наградите в театъра Серенада с кларнет изненада Вальо Танев, Мариан Бачев с първи приз 4 дни преди да разперят криле на...