Тайната на тандема им: Цветанка Ризова призна за Димитър Цонев
Мечтаела да е актриса, н едно нещо я спира
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Мечтаела да е актриса, н едно нещо я спира
Люба Ризова, която дълги години беше шеф на "Новините" в bTV, вече е част от "Господари на ефира". Тя ще консултира екипа на шоуто за разследванията,...
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