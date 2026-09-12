Цената на истината за Люба Кулезич
Кои тъмни кръгове стоят зад предаването с помпозното заглавие „На светло" с водещ Люба Кулезич? Няма как да не си зададем този въпрос след като за пор...
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Кои тъмни кръгове стоят зад предаването с помпозното заглавие „На светло" с водещ Люба Кулезич? Няма как да не си зададем този въпрос след като за пор...
Люба Кулезич похвали Райкова за професионализма и я нарече "неунищожима"
Иван и Андрей все още се договарят, не се знае и за Кулезич Жени Марчева отива при Векилска и Любенова Мартин Карбовски отива при Големия брат, се з...
София. "Делян Пеевски ме помоли да назнача Люба Кулезич на работа". Това признание направи в Нова телевизия пред самата журналистка и водеща лидерът н...
София. "Този компромат е омерзителен и е създаден, за да ме представи като журналист на ГЕРБ, като зависим журналист. Това е опит за поредно пребиван...
София. Алексей Петров е завел дело за клевета срещу журналистката Люба Кулезич, съобщи самата тя в предаването си по Нова ТВ. Искът е на стойност 50 0...
София. Лидерът на РЗС Яне Янев се включи в атаката срещу новосформирания Реформаторски блок. В предаването на „На светло с Люба Кулезич" той изрази те...
София. „Нова Броудкастинг Груп остро осъжда нападението над телевизионната водеща Люба Кулезич". Това пише в официално писмо на компанията по повод сн...
"Скочи ми отзад. Би ме в главата, в болница съм", разказа журналистката пред "Стандарт"
София. Почти едночасов скандал тече по Нова телевизия в предаването "На светло" на Люба Кулезич, която даде право на отговор на Алексей Петров.С г-н Г...