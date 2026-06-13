Трагедия! Младеж бере душа след ужас в лунапарк
Продължава работата по изясняване на причините за настъпилото произшествие
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Продължава работата по изясняване на причините за настъпилото произшествие
От сатанинска музика се оплаква местен свещеник
Иначе проповядват напълно аскетичен живот
Десетки посетители се оказаха блокирани в едно от съоръженията на увеселителен парк в Орландо, щата Флорида. Става дума за капсула, която се спуска и...
В неделя Комисията за защита на потребителите /КЗП/ ще извършва инспекции в София относно безопасността на предоставяните услуги в разкритите обществе...