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Продават имение за $15,9 млн.

Продават имение за $15,9 млн.

Имение в Бевърли Хилс, САЩ, се продава за $15,9 млн. Домът има пет спални и осем бани, пише Daily Mail. Бъдещият собственик на луксозния имот ще разпо...

02 септември | 22:45
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