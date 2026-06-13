Продават имение за $15,9 млн.
Имение в Бевърли Хилс, САЩ, се продава за $15,9 млн. Домът има пет спални и осем бани, пише Daily Mail. Бъдещият собственик на луксозния имот ще разпо...
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Имение в Бевърли Хилс, САЩ, се продава за $15,9 млн. Домът има пет спални и осем бани, пише Daily Mail. Бъдещият собственик на луксозния имот ще разпо...
Новият дом на модела и ТВ водещата Кендъл Дженър се намира в Холивуд Хилс и струва $6,5 млн. Триетажната постройка разполага с 450 кв. м жилищна площ....
1 млрд. юана, или около 154 млн. долара - толкова ще трябва да дадете, за да се сдобиете с най-скъпо обявявания някога имот за продажба в континентале...
В Сан Франциско вече има нов най-скъп дом за продажба. Имение беше обявено за продажба на цена от 28,5 млн. долара. Вилата Italianate, която се намира...
Няколко месеца след като беше купена за 13,5 млн. долара, жилищна сграда в Бруклин хайтс, Ню Йорк, се продава като еднофамилен дом за близо двойно по-...
Пентхуанс апартамент в Маями се продава на цена от 28 млн. долара. Жилището се намира в южната кула на комплекса Grove at Grand Bay и разполага с пет...
Архитектът и дизайнер Майкъл Палумбо започва строежа на най-новата перла в короната на скъпите имения в Бевърли Хилс. Имението ще бъде с площ от 2 300...
Ню Йорк е известен с безбожно високите наеми на жилищата. Апартамент с три спални на върха на историческия хотел Lowell в горната част на Манхатън ще...
Вилата "Kapalua Horizon of Gold" притежава собствено игрище за голф и всеки запален играч мечтае да я притежава. Тя се намира в курорта Plantation Est...
"Castello di Tavoleto" е зашеметяващ италиански замък, който някога е бил притежание на римските папи. Сега той се продава за 5,8 млн. долара, съобщав...
Продава се луксозна къща, намираща се в Пасифик Хайтс, Калифорния, в която китаристът на "Металика" Кърк Хамет е живял 16 години. Хамет я е продал пре...