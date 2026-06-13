$21,5 млн. за най-скъпият апартамент на плажа
21,5 млн. долара струва най-скъпият плажен апартамент в света. При това цената е намалена с близо 6 млн. долара от първоначалната продажна. Пентхаусът...
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21,5 млн. долара струва най-скъпият плажен апартамент в света. При това цената е намалена с близо 6 млн. долара от първоначалната продажна. Пентхаусът...