ДПС бори безизходицата с Лукойл, умуват за свръхпечалбите
Спирането на "Лукойл" ще предизвика още една безизходица в страната
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Спирането на "Лукойл" ще предизвика още една безизходица в страната
Уют, комфорт и качество. Това е стратегията, която налагат от веригата бензиностанции Лукойл. Именно тази идея представят на Автомобилен салон София 2...
Цената на петрола може да падне до 25 долара за барел. Това прогнозира изпълнителният директор на руския петролен концерн "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, ци...
Бургас. Свръхтовар, тежащ близо 200 тона и дълъг 60 метра, премина по централните улици на Бургас за "ЛУКОЙЛ Нефтохим"-Бургас. Гигантската композиция...