"Левски" се сбогува с Лукаш Гикиевич
Лукаш Гикиевич най-вероятно повече няма да се появи на терена за "Левски", стана ясно след успеха на тима с 5:2 над "Черно Море". Полякът ще претърпи...
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Лукаш Гикиевич най-вероятно повече няма да се появи на терена за "Левски", стана ясно след успеха на тима с 5:2 над "Черно Море". Полякът ще претърпи...
Приятели ме доведоха тук, обяви Гикиевич Полякът Лукаш Гикиевич явно не се притеснява за формата си. Нападателят пристигна с две коли багаж от Кипър...