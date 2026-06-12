Гикевич подписа за година и половина с "Левски"
Полският нападател Лукаш Гикевич официално е футболист на "Левски". Днес той подписа договор за 1,5 години, съобщава сайтът на отбора. Футболистът е...
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Полският нападател Лукаш Гикевич официално е футболист на "Левски". Днес той подписа договор за 1,5 години, съобщава сайтът на отбора. Футболистът е...