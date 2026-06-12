Лукарски: Заемът покрива и стари дългове, трябва да бъде взет
Новият външен дълг ще покрие стари задължения на държавата. "Мисля, че трябва да бъде взет", заяви Божидар Лукарски, министър на икономиката пред БНТ....
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Новият външен дълг ще покрие стари задължения на държавата. "Мисля, че трябва да бъде взет", заяви Божидар Лукарски, министър на икономиката пред БНТ....
Аз съм „за". Смятам, че министър Горанов е един изключителен професионалист и правилно е преценим ситуацията. Така коментира министърът на икономиката...