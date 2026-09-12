Всичко за Луис Ван Гаал

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Ван Гаал дезертира

Ван Гаал дезертира

Слуховете за уволнението на Луис ван Гаал бяха подновени след последната загуба на "Ман Юнайтед" от "Саутхемптън" с 0:1. Мениджърът предупреди отбора...

25 януари | 18:20
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Ван Гаал се самоуволнява

Ван Гаал се самоуволнява

Луис ван Гаал е готов да се самоуволни заради слабите резултати. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" призна, че сам ще си тръгне при загуба от "Челси" н...

27 декември | 17:30
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