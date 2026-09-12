Ван Гаал си изпуснал ченето по време на реч
Тожва станало в съблекалрнята на Байерн
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Тожва станало в съблекалрнята на Байерн
След цял ден на спекулации Манчестър Юнайтед обяви, че се разделя с мениджъра си Луис Ван Гаал. Късно снощи новината бе оповестена на официалната стра...
Ръководството на "Манчестър Юнайтед" уволни Луис ван Гаал. Очаква се за нов мениджър на "червените дяволи" да бъде обявен Жозе Моуриньо, информира BBC...
Медиите в Англия излязоха с нов сценарии за предстоящия сезон в "Манчестър Юнайтед". Според Sun Луис ван Гаал ще получи предложение да заеме поста на...
Родните фенове се уредиха с връзки в ресторанта на Райън Гигс Наскоро българският официален фен клуб на "Манчестър Юнайтед" се завърна от специална е...
Холандският наставник на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал обясни загубата с 1:2 от "Мидтиланд" в Лига Европа със закона на Мърфи. "Законът на Мърфи...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал нападна един от журналистите на пресконференцията след 1:1 с "Челси" заради провокативен въпрос, свърз...
Депресията отново завладя Луис ван Гаал, информира "Сънди Мирър". Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" поръча денонощна охрана на луксозния апартамент в...
Слуховете за уволнението на Луис ван Гаал бяха подновени след последната загуба на "Ман Юнайтед" от "Саутхемптън" с 0:1. Мениджърът предупреди отбора...
Пивоварна превзема Острова с лика на Клопо Мениджърът на "Ман Юн" Луис Ван Гаал за пореден път демонстрира острия си език и допълнително нажежи обста...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал заяви, че и той е бил "много отегчен" по време на някои от мачовете на тима от началото на сезона. "И...
Луис ван Гаал е готов да се самоуволни заради слабите резултати. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" призна, че сам ще си тръгне при загуба от "Челси" н...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал бе изключително разочарован след поредното поражение, този път с 0:2 от "Стоук". Той заяви, че напреже...
Ултиматум за Желязното лале, Гигс конкурира Моуриньо за поста Раздялата между Жозе Моуриньо и "Челси" засили кризата в "Манчестър Юнайтед", който има...
"Манчестър Юнайтед" трябва да докаже, че заслужава своето място във фазата на директните елиминации в Шампионската лига и да победи "Волфсбург" в ключ...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал призна недоволството на феновете от тактиката му, но заяви, че те не би трябвало да са недоволни предв...
"Победата на "Манчестър Юнайтед" над "Саутхемптън" доказва, че можем да се борим за титлата във Висшата лига", това заяви мениджърът на "червените дяв...
Настоящият мениджър на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал даде своето обяснение за нападките срещу него от страна на бившия нападател на "Барселона" Хр...
Легендата на "Барселона" Христо Стоичков предупреди нападателя на "каталунците" Педро да отхвърли евентуалния трансфер в "Манчестър Юнайтед", където м...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал заяви, че клубът е близо до подписа на нов нападател. Холандецът обаче отказа да разкрие самоличността...