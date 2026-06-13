"Лудогорец" поставен до плейофа в Европа
"Базел" и БАТЕ стоят на пътя за групите Шампионът на България "Лудогорец" ще бъде поставен в мачовете до плейофния кръг за влизане в груповата фаза н...
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"Базел" и БАТЕ стоят на пътя за групите Шампионът на България "Лудогорец" ще бъде поставен в мачовете до плейофния кръг за влизане в груповата фаза н...