Затварят училища, отменят мачове. Къде е най-страшно
Бедствено положение обявиха в Лудогорието
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Бедствено положение обявиха в Лудогорието
Леденият пристъп на зиимата остави Лудогорието без ток и вода.В неделя по обяд 54 от вссичкитте 103 населени места в Разградска област бяха без елект...
Семейни връзки между членове на секционни комисии и кандидати за политически постове взривиха мира между партиите в Лудогорието по време на изборния...
Момина чешма, древен площад с 12 мраморни колони и уникален качамак очакват туристите