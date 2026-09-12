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Чолаков, пусни сянка!

Чолаков, пусни сянка!

Сценка номер едно от протеста в четвъртък се разигра пред камерите на бТВ. Репортерът Светослав Иванов застана пред най-атрактивните протестиращи - мо...

21 юни | 22:40
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