Лудница в Македония заради демонстрация в българския парламент
Подобни послания са в противоречие с европейските демократични ценности
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Подобни послания са в противоречие с европейските демократични ценности
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Сценка номер едно от протеста в четвъртък се разигра пред камерите на бТВ. Репортерът Светослав Иванов застана пред най-атрактивните протестиращи - мо...