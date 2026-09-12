В очакване на големия трус: Преселение от Истанбул
Хората търсят жилища в по-безопасни райони
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Хората търсят жилища в по-безопасни райони
Втора църква до Лозенград спасява шефът на НИМ проф. Божидар Димитров. Храмът се намира в с. Куюмбаба - на 3 километра от Лозенград. Там има български...
Турска община се захвана да възстановява стара българска църква. Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров заминава днес за Къркларели (Лозенград), където н...