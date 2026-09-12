Абровски на старта на гроздобера: Виното ни може отново да стане еталон
Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
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Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
Лозарството е магнит за известните Независимо дали се чувстваме подопечни на свети Валентин или Трифон Зарезан на днешния ден тачим виното особено мн...