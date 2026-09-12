Шах! Къде сгащи Кеца Николета Лозанова
Неузнаваем външен вид на Васил НайденовВ
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Неузнаваем външен вид на Васил НайденовВ
София. В Агенцията по заетостта е започнало спиране на средствата и прекратяване на споразуменията на бенефициенти по програми за квалификация, при ко...
Нямам нарушения и не се притеснявам за поста, отвърна Лозанова