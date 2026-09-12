Всичко за Лозана Василева

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Гледаме под лупа 700 проекта

Гледаме под лупа 700 проекта

Може да загубим между 48 и 92 млн. евро за селатаИскайте си парите веднага след като направите инвестицията, съветва Лозана Василева По време на упра...

29 септември | 4:40
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