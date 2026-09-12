Откриват последната отсечка на АМ „Марица"
Открива се последната отсечка от магистрала „Марица" - лот 1 Оризово-Димитровград днес, съобщиха от АПИ. С построяването на дългата 31.4 километра...
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Открива се последната отсечка от магистрала „Марица" - лот 1 Оризово-Димитровград днес, съобщиха от АПИ. С построяването на дългата 31.4 километра...
ЛОТ 4 на АМ Струма - най-проблемен, АМ Марица - готова през 2015 г. Първите 17 километра от общо 34-те по участъка се изпълняват със забележки. Препо...
Настилката е с 3 години гаранция, каза Генчо Георгиев от агенция „Пътна инфраструктура"
Новите технологии, използвани при строителството, повишават комфорта и сигурността на пътуване по новите участъци на автомагистрала „Тракия" от Стара...