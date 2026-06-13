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Днес е най-големият летен празник. Най-строгата забрана
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Днес е най-големият летен празник. Най-строгата забрана
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Напръскайте одеждите си със светена вода, преди да ги подарите В миналото дрехата, която е била дадена от царя за награда, била не само признание за...
Тази година суеверните ще треперят три пъти, за последно - през ноември Бог изгонил Адам и Ева от рая на прокълнатата дата Ето че и този петък ще е...