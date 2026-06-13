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Пак ще е петък, 13-и!

Пак ще е петък, 13-и!

Тази година суеверните ще треперят три пъти, за последно - през ноември Бог изгонил Адам и Ева от рая на прокълнатата дата Ето че и този петък ще е...

09 март | 22:30
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