Лора се втали за "Комбина"
Крумова и Галя Щърбева стартират утре като дует Лора Крумова чувствително се втали след раждането на синчето си. Мотивацията й определено бе много си...
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Крумова и Галя Щърбева стартират утре като дует Лора Крумова чувствително се втали след раждането на синчето си. Мотивацията й определено бе много си...