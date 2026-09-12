Побесняла дама отмъсти на мъжа си, екзекутира го с лопата
Към 21 ч. снощи е получен сигнал за починал мъж в селото край пътя
Следете всички новини, анализи и коментари за Лопата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Към 21 ч. снощи е получен сигнал за починал мъж в селото край пътя
След битов скандал варненецът нападнал дошлите на проверка служители на реда
Снимка на бившия шеф на НС взриви мрежата
Ядосан дядо разби главата на внучето си с лопата. 62-годишният Недьо Георгиев от каменското село Равнец се ядосал на 4-годишното си внуче Недко, което...
Хасково. Касапинът от хасковското село Мандра Илия Ангов, който беше задържан в четвъртък за зверското убийство на приятеля си Христо Кабаиванов, осве...
Ловеч. Два ромски клана от с. Глава си налетяха на бой с брадви и ножове заради местна красавица. Намесата на полицията предотврати масов побой. Кири...