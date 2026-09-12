БФС удари тежко "Локо" (Пловдив) и ЦСКА
Сериозни санкции
Следете всички новини, анализи и коментари за "локомотив" (Пловдив). Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сериозни санкции
Крушарски дава премии за бой над "Левски", но не и за дербито "Рилски спортист" ще стане сателит на "Локомотив" (Пловдив). Това разкри пред "Стандарт...
"Локомотив" (Пловдив) победи като домакин "Пирин" (Благоевград) с 4:2. Двубоят бе от 27-ия кръг на българската „А" група. Мартин Камбуров вкара първи...
Край на сушата за "Берое". Старозагорци победиха "Локомотив" (Пловдив) с 2:0. Двубоят бе от първи от 11-ия кръг на футболното първенство и се игра на...