Всичко за "локомотив" (Пловдив)

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Край на сушата за "Берое"

Край на сушата за "Берое"

Край на сушата за "Берое". Старозагорци победиха "Локомотив" (Пловдив) с 2:0. Двубоят бе от първи от 11-ия кръг на футболното първенство и се игра на...

02 октомври | 20:54
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