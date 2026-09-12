Побесняла дама отмъсти на мъжа си, екзекутира го с лопата
Към 21 ч. снощи е получен сигнал за починал мъж в селото край пътя
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Към 21 ч. снощи е получен сигнал за починал мъж в селото край пътя
Жителите на благоевградското село Логодаж са категорични, че няма да допуснат в землището на населеното място да има нова кариера за добив на инертни...
Край границата с Македония ще проучва строителни материали наша фирма. Министерски съвет разреши на за срок от една година "Интерпром" ЕООД да направи...
Стотици столичани опънаха палатки до язовирите. Един от любимите им е "Стойковци" в благоевградското село Логодаж. Някои пристигат и с каравани. Място...
Благоевград. Празник „Еньовден – за билките и хората" ще се проведе в благоевградското село Логодаж. Читалището в селището, Младежки дом и Сдружение „...
Жандармерия пази селища от крадци, а нас кой ще защити от неразумните шофьори, жалват се местните Благоевград. Жителите на благоевградското погран...