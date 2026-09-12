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Село скочи срещу бързите коли

Село скочи срещу бързите коли

Жандармерия пази селища от крадци, а нас кой ще защити от неразумните шофьори, жалват се местните   Благоевград. Жителите на благоевградското погран...

11 февруари | 8:55
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