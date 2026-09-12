Новият Закон за съдебната власт - още от същия хаос в системата
Остава надеждата, че този път ще има истински държавнически подход
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Остава надеждата, че този път ще има истински държавнически подход
Забъркаха името му в лобизъм
От Министерството на образованието не одобряват и не считат за правилен този подход
ДПС дава на етичната комисия в парламента депутатите от Реформаторския блок Петър Славов и Борис Станимиров. Причината е, че те не са декларирали публ...
София. Министърът на виншните работи Кристиан Вигенин обмисля възможността България да потърси услугите на лобистка компания, която да даде гласност н...