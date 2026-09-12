Пламен Бобоков призна, че е лобирал редовно
Противно на всякаква логика той твърди, че действията му са съвсем нормални
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Противно на всякаква логика той твърди, че действията му са съвсем нормални
Петролният бос лобирал пред Пламен Узунов за помилването на осъден за данъчни престъпления
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Жалват се срещу охранителна фирма, спекулирала с марката на МВР
Лондон. Трима членове на камарата на лордовете във Великобритания са обвинени в опити за взимане на подкупи, за да прокарат инвестиционни проекти през...