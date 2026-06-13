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Няма развита държава без висок външен дълг, казва Лйерка Алайбег, посланик на Хърватия - Ваше превъзходителство, новият президент на Хърватия Колинда...
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Няма развита държава без висок външен дълг, казва Лйерка Алайбег, посланик на Хърватия - Ваше превъзходителство, новият президент на Хърватия Колинда...