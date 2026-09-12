Лиз Тейлър пристрастила Джако към хапчетата
Скандалните разкрития на личния лекар на поп краля разтърсиха световните медии Той ужасно се срамуваше от мазолите по краката си и заради тях никога...
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Скандалните разкрития на личния лекар на поп краля разтърсиха световните медии Той ужасно се срамуваше от мазолите по краката си и заради тях никога...
Уникален подарък ще получи Деспина Ванди за празника на влюбените "Свети Валентин". Гръцката попикона, която ще пее у нас на 21 февруари в зала 1 на...
"Това беше последната романтична връзка, която съм имал, но тя никога не е била консумирана. Чувствата бяха само в моята глава", споделя Колин Фарел з...