Банско събира стотици талантливи деца от цял свят
Банско посреща деца от цял свят за един от най-престижните детски международни форуми за красота и таланти „Little Miss & Mister Galaxy" 2015. Събитие...
Следете всички новини, анализи и коментари за Little Miss & Mister Galaxy. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Банско посреща деца от цял свят за един от най-престижните детски международни форуми за красота и таланти „Little Miss & Mister Galaxy" 2015. Събитие...