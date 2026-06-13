Отиде си Лина Бояджиева, която ни приспиваше със Сънчо
Отиде си куклената актриса Лина Бояджиева, информира БНР. Поколения българи ще запомнят песничката на Сънчо с нейния глас. Лина Бояджиева посвети 40...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лина Бояджиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отиде си куклената актриса Лина Бояджиева, информира БНР. Поколения българи ще запомнят песничката на Сънчо с нейния глас. Лина Бояджиева посвети 40...