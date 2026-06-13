След Маринкова БНР спира и бюлетина за Дунав
Протестна декларация настоява журналистката да бъде върната на работа Легендарното "сан шанжман" вече няма да звучи в ефира Ден след като освободи и...
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Протестна декларация настоява журналистката да бъде върната на работа Легендарното "сан шанжман" вече няма да звучи в ефира Ден след като освободи и...
Известната журналистка Лили Маринкова напуска БНР. Тя беше изненадващо освободена от поста директор на програма "Хоризонт". "Събирам свой нов екип. Ли...
Лили Маринкова е новият директор на програма "Хоризонт" на БНР, реши Управителният съвет на радиото. Тя заема мястото на напусналия Васил Чобанов. Жур...