„Алчни за Спорт“ с нови графити на Евгения Раданова и Валентин Йорданов
На кръстовището на Околовръстен път и Симеоновско шосе в София официално бе открита новата визия на колоните под моста. На тях са изобразени успелите...
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На кръстовището на Околовръстен път и Симеоновско шосе в София официално бе открита новата визия на колоните под моста. На тях са изобразени успелите...