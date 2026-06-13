Над 100 доставчика за плодове и зеленчуци ползва Лидл
Последната година компанията отчита 40% ръст в продажбата на тази продуктова линия Лидл България ползва над 100 доставчика, които зареждат магазините...
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Последната година компанията отчита 40% ръст в продажбата на тази продуктова линия Лидл България ползва над 100 доставчика, които зареждат магазините...