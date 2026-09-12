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Кирил Вълчев припомни, че БТА предоставя безвъзмездно шрифта на всички публични институции,
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Кирил Вълчев припомни, че БТА предоставя безвъзмездно шрифта на всички публични институции,
През настоящата година се отбелязват и три големи годишнини
Кирил Вълчев подари на Георги Иванов и книгата „125 години Българска телеграфна агенция
Той беше посветен на българската наука на Антарктида
Голяма атракция в деня на отворените врати
Мястото е заредено с невероятна енергия
Италианската компания Caviar пусна на пазара смартфон iPhone 6s, направен от злато и платина, с изображението на лидера на Чечения Рамзан Кадиров, съ...
Уникална историческа находка бе открита в ПМГ "Яне Сандански" в Гоце Делчев. При опит да бъде поправено и освежено старото знаме на училището, реставр...
Благоевград. Лик на светица се появи върху бетонната настилка на църковния двор в санданското село Дебрене. Мистериозния образ първа видяла 80-годишна...
Благоевград. Петдесетината жители на симитлийското село Мечкул ще празнуват 24-ти май с... братята Кирил и Методий, създатели на азбуката ни. Става въ...