Лихвоточките ще важат още три години
София. Срокът за осребряване на лихвоточките беше удължен с три години и вече е 30 ноември 2016 г. Това е записано в промените в Закона за уреждане п...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лихвоточки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Срокът за осребряване на лихвоточките беше удължен с три години и вече е 30 ноември 2016 г. Това е записано в промените в Закона за уреждане п...
София. София. Комисията по бюджет и финанси одобри промените в Закона за жилищно-спестовните влогове.Удължава се срока за ползване на лихвоточките до...
София. Срокът за подаване на искания за възстановяване на правата на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове е на път да бъде удължен с 3 го...
София. На извънредно заседание още във вторник парламентът ще разгледа на първо четене проблема с лихвоточките. Срокът за включване в списъците с пра...
Притежателите на дългогодишни жилищно-спестовни влогове може да бъдат лишени от компенсация, заявиха депутати. Това ще стане, ако парламентът бързо не...