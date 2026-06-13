Сотир Цацаров: Няма да проверяваме сюжетите на Василев
ВАС отхвърли искането на "Бромак" за отвод на съдиите по делото КТБ Прокуратурата няма да се самосезира по твърденията на Цветан Василев. Това заяви...
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ВАС отхвърли искането на "Бромак" за отвод на съдиите по делото КТБ Прокуратурата няма да се самосезира по твърденията на Цветан Василев. Това заяви...
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проверява новорегистрираната чужда компания LIC33, която обяви, че навлиза на българския пазар чрез закупув...
Националната агенция за приходите (НАП) е наложила запор върху акции и дялове в БТК, "Дунарит", "Авионамс", ГАРБ, НУРТС и "Фърст диджитал", които белг...
LIC 33 купила срещу 1 евро активи за милиард от Цветан Василев Мним инвеститор се опитва да ни направи на будали. Пиер Луврие, директор на инвестицио...
Правителството призовава инвеститорите от дружеството „LIC33", които изкупуват дялове в БТК и други компании, да даде информация за произхода на средс...
Ние сме основните играчи и зад нас не стои никой. Това обяви на пресконференция Пиер Луврие, представител на новия собственик на "Виваком"- БТК, "Дуна...