Мюсюлманите ни заклеймиха терора заради Мохамед
София. Българското мюфтийство заклейми скандалния филм за Мохамед и терористичните атаки, които го последваха.Пророкът Мохамед е изключително ценен, у...
Аман. Google ще блокира всички линкове към скандалния филм „Невинността на мюсюлманите" за йорданските потребители. Това съобщи йорданският министър н...
Берлин. Германското сатирично списание „Титаник” ще публикува карикатури на пророка Мохамед на корицата си в следващия си брой през октомври. Шаржът п...
Рим. Папа Бенедикт XVI призова мюсюлманите и християните към мир, предаде агенция АНСА. Настъпи времето християните и мюсюлманите да изразят решителна...
Париж. 20 посолства и училища в различни държави по света ще затвори Франция заради карикатурите на Мохамед. Те бяха публикувани днес от сатиричния ве...
Бенгази. Ръководителите на службите за сигурност в Либия бяха уволнени заради нападението срещу американската дипломатическа мисия в града. При ак...