Поляци създадоха кралство в покрайнините на Хърватия
Няколко седмици след като чешки политик провъзгласи създаването на малката държава Либерланд, група поляци основаха кралство на границата между Словен...
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Няколко седмици след като чешки политик провъзгласи създаването на малката държава Либерланд, група поляци основаха кралство на границата между Словен...
Страната получава по една кандидатура на всеки три секунди Стотици хиляди искат да станат първите граждани на най-младата държава в света. Районът на...
Чех е създател на новата страна, която се простира на 7 кв. км На "ничия земя" между Сърбия и Хърватия беше обявено създаването на "нова, независима...