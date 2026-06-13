Руска рулетка с цените на тока
Електроцентралите няма да работят директно с обикновените граждани От 1 юли 2016 г. хората ще избират дали да купуват енергия от свободния или на рег...
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Електроцентралите няма да работят директно с обикновените граждани От 1 юли 2016 г. хората ще избират дали да купуват енергия от свободния или на рег...