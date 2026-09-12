Недостигът на чипове принуждава Toyota да наложи квоти за поръчки на автомобили Lexus в Япония
Toyota ще въведе нова система за планиране на поръчките
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Toyota ще въведе нова система за планиране на поръчките
"Виртуалният" педал на съединителя вече се използва в някои електрически модели на други производители
Моделната гама на японската компания Lexus явно ще бъде увеличена със 7-местен кросоувър. Дали обаче това ще бъде напълно нов автомобил или удължена в...