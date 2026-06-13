400 души пазят финала в Бургас
Около 400 полицаи ще следят за реда и сигурността в Бургас в събота за финала за купата на България между "Левски" и "Черно море". В Областната дирекц...
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Около 400 полицаи ще следят за реда и сигурността в Бургас в събота за финала за купата на България между "Левски" и "Черно море". В Областната дирекц...