"Левче за обувки" събира пари за социално слаби деца
Започна благотворителната кампания "Левче за обувки" на фондация "Надежда 2001-98". В най-големите търговски вериги в страната вече са разположени кут...
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Започна благотворителната кампания "Левче за обувки" на фондация "Надежда 2001-98". В най-големите търговски вериги в страната вече са разположени кут...