Песен от 1982 г. остава и до днес най-добрия летен хит на всички времена
Парчето продължава да бъде включвано във филмови и телевизионни проекти
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Парчето продължава да бъде включвано във филмови и телевизионни проекти
Бърза, лесна и вкусна вечеря за цялото семейство
Вижте новия й проект с Дамян Попов
Вероятно всеки е изпадал в приятната ситуация, когато единствен рефрен от песен мигновено се превръща в портал към миналото и изпраща куп асоциации и...
Музикантите записваха в едно от най-добрите студиа в Гърция