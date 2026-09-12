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Нашите ВВС държат на МиГ 29

Нашите ВВС държат на МиГ 29

Плевен. "Не искам да вярвам,че МиГ 29 ще остане последният изтребител на България", заяви командирът на родните Военновъздушни сили (ВВС) генерал-майо...

12 октомври | 13:06
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