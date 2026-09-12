Една година след трагедията: Кой е виновен за смъртта на двамата летци
Военновъздушните сили почетоха паметта им
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Военновъздушните сили почетоха паметта им
Черната кутия на самолета ще е разчетена до 10 дни
Вчера бе подписан договор за доставка
С проф. Герджиков вярваме в обединението, каза кандидатът за вицепрезидент
Липсата на достатъчно часове нальот
От разговорите, които е имал с летци-изтребители, нови машини Ф-16 блок 70 са значително по-добри самолети от всички останали, които се предлагат, каз...
Плевен. "Не искам да вярвам,че МиГ 29 ще остане последният изтребител на България", заяви командирът на родните Военновъздушни сили (ВВС) генерал-майо...