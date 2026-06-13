Голяма радост за горските. Изпълнено обещание
КНСБ обяви споразумение с властта за заплатите в сектора
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КНСБ обяви споразумение с властта за заплатите в сектора
Днес при гасенето на пожар възникнал край санданското село Петрово, в късния следобяд загинаха двама горски
За намаляване на риска от зараза с африканска чума лесничеите поискаха времнно да се затворят горите за гъбари, билкари и събирачи на трюфели
Лесотехническата гимназия в Берковица пуска нови специалности, с които ще привлича младежи. Най-старото училище в област Монтана започва обучение по "...