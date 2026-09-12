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Samsung прави "умни" лещи

Samsung прави "умни" лещи

Samsung патентова контактни лещи с камери. Те ще прожектират образи направо в окото, съобщава "Дейли мейл". Контактните лещи имат дисплей, камера, ан...

07 април | 10:57
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