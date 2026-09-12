Уврежда ли солената вода зрението? Най-опасното е ...
Не търкайте очите си, ако са раздразнени след плуване
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Не търкайте очите си, ако са раздразнени след плуване
Екипът смята да лещикомерсиализира умните
Samsung патентова контактни лещи с камери. Те ще прожектират образи направо в окото, съобщава "Дейли мейл". Контактните лещи имат дисплей, камера, ан...
Лондон. Декоративните контактни лещи може да доведат до слепота, ако не са закупени с рецепта от специализиран магазин. За това алармират специалисти...